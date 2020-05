L’emergenza coronavirus ha avuto diversi impatti sullo svolgimento delle aste per le rinnovabili in Europa, tanto che i governi devono riconsiderare le loro politiche di sostegno alle tecnologie pulite: in che modo? Alcuni spunti arrivano da un documento preparato da AURES II, progetto europeo volto a supportare gli Stati membri nel definire le misure finanziarie […]

