Nel disegno di legge Bilancio, il cui testo è ora in esame alla Camera, è prevista la norma che fissa un price cap di 180 euro per MWh ai ricavi degli impianti inframarginali, in attuazione del regolamento Ue 2022/1854. Vediamo meglio come si applicherà questo provvedimento, dopo aver già spiegato come dovrebbe funzionare la nuova […]

Potrebbe interessarti anche: