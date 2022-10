Il parco fotovoltaico di Spitalhöfe, a Villingen-Schwenningen, è uno dei primi impianti “ibridi” in Germania a combinare 7,5 MW di pannelli a terra con 4 MWh batterie di accumulo e applicare varie iniziative in situ per promuovere e tutelare la biodiversità. Commissionato a maggio 2022, la centrale FV tedesca comprende delle isole fiorite per incrementare […]

Potrebbe interessarti anche: