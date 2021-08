Si è chiusa nei giorni scorsi, il 2 agosto, la consultazione pubblica lanciata da Bruxelles a giugno per modificare le norme Ue sugli aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente, allargandone il perimetro alla protezione del clima in modo da contribuire con più forza ai nuovi obiettivi del Green Deal. L’adozione della nuova disciplina, che […]

Potrebbe interessarti anche: