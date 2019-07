Gli scienziati stanno sperimentando l'uso di speciali materiali che consentono di produrre due elettroni da un unico fotone e portare l'efficienza massima teorica al 35%.

Oltrepassare il limite massimo teorico per l’efficienza di una cella solare di silicio, ricavando due elettroni da ogni singolo fotone: è quello che sta sperimentando un gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) con un nuovo processo che loro stessi hanno definito di “turbocharging”. In sostanza, si punta a fornire molta più energia […]

Potrebbe interessarti anche: