Come vanno applicate le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione sismica ed energetica, nel caso di una demolizione e ricostruzione di un edificio “diruto” che comporterà una riduzione delle unità immobiliari (da tre a due), rispetto alla situazione di partenza? Questo, in sintesi, il quesito posto da un contribuente all’Agenzia delle Entrate, che nella risposta […]

