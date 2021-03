Con una recente risoluzione, l’Agenzia delle entrate ha chiarito come applicare l’aliquota Iva agevolata alle cessioni di oli vegetali puri, destinati alla generazione di energia elettrica in impianti di potenza non inferiore a 1 kW. Nel caso specifico, una società che commercializza questi oli aveva chiesto all’Agenzia se l’Iva del 10% è applicabile sia alla […]

