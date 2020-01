Il primo progetto prevede 10 nuove stazioni di ricarica ultraveloce in Italia. Per gli impianti CHP, Stantec ha già realizzato il pre-screening di quattro siti e si sta occupando della progettazione dal permitting di un quinto sito.

Stantec, società attiva nella consulenza e progettazione ingegneristica ed architettonica nei settori dell’energia, delle infrastrutture, dell’acqua e dei servizi ambientali, ha siglato un accordo con EEN, la società del gruppo E.ON, rispettivamente per la progettazione, direzione lavori e project management di tutti i cantieri in cui verranno installate delle colonnine di ricarica elettrica in tutta […]

Potrebbe interessarti anche: