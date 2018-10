Una determinazione dirigenziale della Regione ha approvato lo schema dell’atto unilaterale d’obbligo per la costruzione e l'esercizio di impianti di cogenerazione inferiori ai 300 MW.

La Regione Puglia ha approvato lo schema dell’atto unilaterale d’obbligo per la costruzione ed esercizio di impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore a 300 MW (vedi allegato in basso). Nell’atto d’obbligo, che regola i rapporti nella fase di costruzione dell’impianto sino alla sua entrata in esercizio, sono definiti i tempi di costruzione, di avvio […]

