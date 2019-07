Per l'avvio della consultazione sull'efficienza energetica, il GSE ha pubblicato due documenti su CAR e TEE. Osservazioni entro il 15 luglio 2019.

Per l’avvio della consultazione sull’efficienza energetica il GSE ha pubblicato due documenti: uno sulla cogenerazione ad alto rendimento, il secondo sui certificati bianchi (allegati in basso). Per quanto riguarda la CAR – spiega il Gestore sul proprio sito – vengono analizzate le casistiche per le quali è ammesso l’utilizzo di componenti non nuovi in caso […]

Potrebbe interessarti anche: