La Clean Hydrogen Partnership ha lanciato una call di 300 milioni di euro per sostenere la creazione di tecnologie all’avanguardia per l’idrogeno pulito. La call, inserita nel Programma europeo Horizon Europe, finanzierà progetti di Ricerca e Innovazione che riguardano i temi essenziali per la diffusione dell’idrogeno verde. Il tema produzione di idrogeno da fonti rinnovabili […]

