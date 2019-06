Pubblicata la direttiva Market Design e i tre regolamenti mancanti. Il Pacchetto Energia ora è completo.

Con la pubblicazione in Gazzetta degli ultimi 4 atti, oggi si è concluso l’iter del Pacchetto Energia europeo, noto anche come Winter Package o Clean Energy Package, avviato dalla Commissione nel novembre 2016. Sono infatti sulla Gazzetta Ufficiale europea di oggi, 14 giugno, (link in basso) il regolamento e la direttiva sul market design elettrico […]

