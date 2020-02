4 Febbraio 2020

Il Gse ha pubblicato i prezzi di cessione CIP 6/92, per l’anno 2019 (valori di conguaglio) e per il primo trimestre 2020 (valori provvisori) a seguito dell’aggiornamento da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente dei valori di conguaglio del costo evitato di combustibile (CEC) per l’anno 2019 e dei relativi valori di acconto […]