Le correzioni proposte non prevedono però la cessione alle banche.

“Apprezziamo l’iniziativa dei Senatori del Movimento 5 Stelle che hanno annunciato un ddl per modificare l’Articolo 10 del Decreto Crescita riguardante lo sconto in fattura per i lavori relativi a ecobonus e sismabonus“. Così il Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti secondo il quale i Senatori del M5S “hanno compreso le difficoltà per le piccole imprese […]

