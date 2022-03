Slitterà dal 7 al 29 aprile il termine per comunicare all’Agenzia delle entrate la cessione dei crediti da bonus edilizi su interventi effettuati nel 2021. La novità è in arrivo con un emendamento al Dl Sostegni ter, il decreto 4/2022 che deve essere convertito in legge entro il 28 marzo. La modifica è stata approvata […]

