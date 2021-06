Non si applica la sospensione dall’elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati se la non conformità dell’Ape non comporta una diversa assegnazione di classe di efficienza energetica e se il certificatore provvede a depositare l’attestato corretto entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione, oltre naturalmente a corrispondere in misura ridotta la somma dovuta a titolo […]

