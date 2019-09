La Guardia di Finanza ha indagato su quindici società che, secondo gli inquirenti, realizzavano indebiti profitti con i titoli di efficienza energetica. False attestazioni al GSE su più di 3.900 interventi.

Una maxi frode da decine di milioni di euro sui titoli di efficienza energetica è stata portata alla luce dalla Guardia di Finanza di Treviso, con l’arresto di sette persone per il reato di truffa aggravata per il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche. E la GdF ha anche disposto il sequestro preventivo di beni per […]

