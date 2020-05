Il testo del decreto Rilancio, ancora da pubblicare in Gazzetta, prevede una proroga della chiusura dell’anno d’obbligo 2019 per i Certificati bianchi, fino al 30 novembre 2020. Con riferimento ai TEE per la cogenerazione ad alto rendimento (CAR), il DL permette al contempo di incrementare la liquidità di Certificati immessi sul mercato, tramite l’anticipo dell’inizio […]

