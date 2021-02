Il Gse ha pubblicato i dati sui TEE per gennaio 2021 (documento in basso): concluse positivamente 114 istruttorie tecniche, di cui 18 Progetti a Consuntivo (PC), 3 Progetti Standardizzati (PS), e 93 Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RC, RS e RVC), per le quali il Gsecha riconosciuto complessivamente 34.244 TEE. Nell’ambito del meccanismo […]

