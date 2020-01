Il documento integrale del Gestore.

Il GSE ha pubblicato i chiarimenti operativi sui progetti che prevedano l’impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici e sul decreto-legge n. 34/2019 (D.L. crescita). Il documento – spiega una nota del Gestore – contiene precisazioni sui requisiti di ammissibilità e sulle metodologie di calcolo dei risparmi di energia primaria per i progetti di […]

