La ripartizione tra Regioni e Province.

È in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 luglio 2019 che ripartisce i 250 milioni di euro destinati a Regioni e Province per finanziare programmi di edilizia residenziale sociale. La ripartizione è la seguente: Il decreto (pdf)

