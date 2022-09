Riduzione dei consumi elettrici (come già fatto per il gas con il piano Save gas for a safe winter), tetto al prezzo dell’energia elettrica generata con gli impianti infra-marginali (quelli che hanno costi operativi più bassi rispetto alle centrali a gas), interventi per ridurre le bollette retail utilizzando i proventi che eccedono il price cap […]

Potrebbe interessarti anche: