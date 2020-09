Quando si realizza un capotto termico in un edificio condominiale, ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può stabilire se fruire del Bonus Facciate o del cosiddetto Ecobonus, con la relativa cessione del credito, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione […]

Potrebbe interessarti anche: