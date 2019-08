La documentazione relativa alla partecipazione delle unità di consumo per il mercato della capacità. In allegato tutti i documenti.

Si definiscono le regole e le disposizioni tecniche per il funzionamento del mercato italiano della capacità (capacity market, vedi anche qui). Terna, infatti, ha pubblicato la documentazione relativa alla partecipazione delle unità di consumo per il mercato della capacità (UCMC) al sistema dei servizi di dispacciamento, come approvata dall’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente […]

