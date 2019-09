Per accedere all'Asta Madre domande entro il 17 settembre.

In vista della prima asta fissata per il 6 novembre, con scadenza delle domande il 17 settembre, Terna ha pubblicato una guida con tutte le indicazioni per gli operatori che intendono partecipare al capacity market. Nella nota che annuncia la pubblicazione del manuale, Terna chiarisce inoltre che per partecipare all’Asta Madre è necessario inviare la […]

Potrebbe interessarti anche: