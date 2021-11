La canna fumaria costituisce ordinariamente un volume tecnico ed è quindi da considerare come un’opera priva di “autonoma rilevanza urbanistico-funzionale“, quindi per la sua realizzazione non è necessario il permesso di costruire. Se si trattasse invece di un’opera “di palese evidenza” rispetto alla costruzione e alla sagoma dell’immobile, diventerebbe allora obbligatorio richiedere il permesso, in […]