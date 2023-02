La Regione Campania assegna contributi alle piccole imprese del settore agroindustriale anche per la produzione di energia rinnovabile. Il bando pre-informativo (allegato in basso) del PSR 4.2.2. “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli per micro-iniziative agroindustriali” ha una dotazione di 13 milioni di euro da destinare alle imprese che operano nel settore della lavorazione, trasformazione […]

Potrebbe interessarti anche: