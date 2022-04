La Regione Campania lancerà due bandi per assegnare contributi agli agricoltori che decidono di investire in impianti di energia da fonti rinnovabili. I due bandi (allegati in basso), che sono stati pubblicati in modalità pre-informativa, ricadono nel PSR 2014-2020. Nello specifico, il primo bando “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole: sostegno a investimenti nelle aziende zootecniche […]

Potrebbe interessarti anche: