La Regione Campania assegna contributi per l’innovazione di prodotti, processi e servizi anche nel settore energetico. I beneficiari del bando “Campania Startup 2023” (allegato in fondo) sono le micro e piccole imprese, nuove o già costituite (da non più di 60 mesi), registrate come startup innovative e operanti nelle aree di specializzazione della RIS3 Campania. […]

