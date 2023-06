La Regione Campania assegna contributi alle imprese agroindustriali anche per l’efficientamento energetico e impianti di energia con fonti rinnovabili. Il bando (allegato in fondo) attua la misura 4.2.1 del PSR e informa che sono disponibili 20 milioni di euro, dei quali 5 milioni dedicati ai progetti i cui prodotti in uscita non sono ricompresi nell’Allegato […]

