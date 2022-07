La Camera, con 410 voti favorevoli e 49 contrari, ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sulla approvazione del disegno di legge per la conversione del decreto Aiuti (dl 50/2022), recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e […]

