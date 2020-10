Terna, con Avvenia the Energy Innovator, società del gruppo, che si occupa di progettazione di soluzioni innovative per l’efficienza energetica, con il supporto di Digital Magics, business incubator quotato su AIM Italia di Borsa Italiana, lanciano la Call for Innovation EES – Energy Efficiency for Sustainability. Si rivolge a startup, PMI, Micro Imprese e persone […]

Potrebbe interessarti anche: