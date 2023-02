La Regione Calabria assegna contributi alle microimprese che intendono utilizzare le fonti rinnovabili per la produzione di energia in azienda. L’avviso (allegato in fondo) è finanziato con le risorse POR FESR-FSE 2014-2020 e ha una dotazione di 9.254.851 euro. Possono partecipare le microimprese di tutti i settori, escluse quelle operanti nel settore della pesca e […]

