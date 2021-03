Anie Energia ha aggiornato la sua guida tecnica “Cabine elettriche MT/BT – Progettazione del manufatto e dei principali componenti installati”, che trovate in allegato. Oltre alle tematiche relative alle cabine prefabbricate e non prefabbricate, approfondisce tutti i riferimenti normativi e contiene dei capitoli relativi ai principali componenti installati in cabina, ovvero trasformatore, quadro di media […]

