Ammonta a 189,3 miliardi di euro il bilancio annuale dell’Ue per il 2024, proposto dalla Commissione europea. Il budget sarà integrato da 113 miliardi di euro per pagare gli aiuti di NextGenerationEU, lo strumento per la ripresa economica post pandemia. Questo bilancio, evidenzia una nota di Bruxelles, continua a fornire finanziamenti essenziali “per le priorità […]

Potrebbe interessarti anche: