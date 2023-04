Sarà del 9,15% il credito d’imposta riconosciuto dal cosiddetto Bonus Accumuli, cioè la detrazione fiscale che poteva richiedere chi ha installato nel 2022 sistemi di accumulo collegati a impianti a rinnovabili. La percentuale è stata stabilita dall’Agenzia delle entrate (provvedimento in basso), come da legge istitutiva, a valle della chiusura della finestra per le domande, […]

Potrebbe interessarti anche: