La Fondazione nazionale dei commercialisti ha pubblicato una guida per i professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità in relazione agli interventi che danno diritto al “Bonus facciate”. Si tratta – spiega l’introduzione al documento – di una vera e propria “check list” utile per verificare la presenza della documentazione necessaria per l’apposizione del […]

