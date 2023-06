Diversamente da quello “ordinario”, non deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate il visto di conformità “ora per allora”, posto dal professionista che ha già inviato le comunicazioni delle opzioni – prime cessioni del credito o sconti in fattura – relative ai bonus edilizi. Non rappresenta, infatti, una condizione per l’esercizio dell’opzione, già avvenuto, ma è […]

Potrebbe interessarti anche: