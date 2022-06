Abolire subito l’obbligo per le imprese di possedere un’attestazione Soa per operare nel mercato dei bonus edilizi e intervenire sul blocco della cessione dei crediti, che, si denuncia, sta mettendo a rischio 33mila imprese. Lo chiedono Cna, Confartigianato e Casartigiani in una lettera aperta inviata a deputati e senatori delle commissioni Bilancio, Finanze, Lavori pubblici, Attività Produttive […]

Potrebbe interessarti anche: