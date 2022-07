Recuperare le somme incassate in modo illecito con i bonus fiscali in edilizia: questo il compito della Cabina di regia istituita presso il ministero delle Finanze che si riunirà in questi giorni, come ha annunciato il ministro Daniele Franco, nel suo intervento di venerdì scorso (8 luglio) in assemblea Abi (Associazione Bancaria Italiana). Franco ha […]

