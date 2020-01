Dal 2 gennaio è possibile solo la registrazione dei concessionari. Dopo una successiva comunicazione si potrà inserire l’ordine e prenotare l’incentivo.

Lo scorso 2 gennaio si è aperta la nuova finestra di prenotazione dei contributi per i veicoli M1. Per questa fase – sottolinea il sito MiSE dedicato all’incentivo – sono disponibili 40 milioni di euro fino al 30 giugno 2020. Destinatario dei contributi – lo ricordiamo – è chi acquista, anche in locazione finanziaria, e […]

Potrebbe interessarti anche: