Via libera alla nuova legge per le grandi concessioni idroelettriche nella Provincia autonoma di Bolzano. Il provvedimento, intitolato “Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni da corpi idrici a scopo idroelettrico”, è stato approvato ieri, martedì 30 maggio, dalla giunta provinciale con alcuni emendamenti al disegno di legge. Lo comunica la stessa Provincia autonoma in […]

