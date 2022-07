Una birra “verde”: secondo il recente rapporto “ESG Reporting Index 2021” dell’industria DIAGEO, produttrice di diverse bevande alcoliche, consumatori e altri portatori di interesse mettono al primo posto la mitigazione dei cambiamenti climatici come aspetto imprescindibile per la realizzazione di queste bevande. In questo contesto, quindi, considerando anche i crescenti costi dell’energia e i sempre […]

Potrebbe interessarti anche: