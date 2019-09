Il documento con tutte le modifiche.

Il GSE ha aggiornato le Procedure Applicative del D.M. 2 marzo 2018, approvate dal Comitato Tecnico Consultivo sui Biocarburanti il 5 settembre scorso. In particolare nel documento sono state introdotte ulteriori modifiche al processo di incentivazione – informa il Gestore in una nota – per superare alcune criticità emerse nel primo anno di attuazione del Decreto. […]

