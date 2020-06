Il Gse, in accordo con quanto deliberato dal Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti, fornisce un chiarimento sulla corretta collocazione di alcune materie prime riportate nell’Allegato 3 del Decreto 10 ottobre 2014 utilizzabili ai fini dell’incentivazione del biometano e dei biocarburanti avanzati ai sensi del dm 2 marzo 2018. In particolare, qualora utilizzate come sottoprodotti e […]

Potrebbe interessarti anche: