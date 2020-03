L’Autorità per l’energia e le reti ha pubblicato la delibera 6472020 con cui aggiorna le direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale, in relazione ai riferimenti della normativa tecnica per l’individuazione delle specifiche di qualità del biometano da immettere nelle reti del gas naturale. La trovate qui Potrebbe interessarti […]

