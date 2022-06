Il Gse ha pubblicato il quarto bando relativo al Registro per gli impianti a biogas. Il Registro verrà aperto il 9 luglio 2022 alle ore 9 e chiuso improrogabilmente alle 18 del 7 settembre 2022. Le richieste di iscrizione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica tramite il portale informatico FER – E, sempre accessibile da […]

Potrebbe interessarti anche: