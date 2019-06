Il Gse ha pubblicato anche la lista stimata degli impianti ammessi all'incentivo per il 2019.

Il GSE ha pubblicato la graduatoria definitiva per l’anno 2018 degli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano aventi diritto agli incentivi di cui all’articolo 7 del D.M. 2 marzo 2018. Nella stessa sezione è inoltre stata aggiornata la graduatoria stimata per l’anno 2019 (vedi link). Per quanto riguarda il biometano avanzato, non essendo stati incentivati, nel 2018, impianti ai […]