La nuova circolare MiSE.

E’ on line la Circolare del MiSE del 10 giugno 2019 relativa agli adempimenti e alle scadenze del sistema d’obbligo di immissione in consumo per l’anno 2019, si può scaricare a questo link. Potrebbe interessarti anche:Summit “Biogas Italy”, a Roma le novità sul gas rinnovabileBiometano, investe anche SnamBiometano, gli orientamenti finali Arera sulle connessioni alla […]

Potrebbe interessarti anche: