Il deficit commerciale dell’Italia nel comparto low-carbon nel 2022 è aumentato del 14%, raggiungendo un nuovo record a 3 miliardi e 670 milioni, soprattutto per le importazioni di batterie, moduli fotovoltaici e veicoli ibridi plug-in. Si registrano invece performance positive per le turbine eoliche e per le auto full electric, comparto dove le esportazioni crescono, […]

